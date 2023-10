Vide Greniers Places de la Madeleine, Sibourg et Lamartine Livron-sur-Drôme, 1 septembre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Vendez, achetez, videz vos placards et vos armoires vous ferez des heureux.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-09-01 06:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Places de la Madeleine, Sibourg et Lamartine

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sell, buy, empty your closets and your cupboards you will make happy.

Refreshments and snacks on site.

Vende, compra, vacía tus armarios y roperos, harás feliz a la gente.

Refrescos y tentempiés in situ.

Verkaufen Sie, kaufen Sie, leeren Sie Ihre Schränke und Kleiderschränke und Sie werden glücklich sein.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme