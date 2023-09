Marché aux truffes Places Comtales Aix-en-Provence, 20 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

seconde édition du marché aux truffes à Aix-en-Provence, sur les place comtales..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Places Comtales

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



second edition of the truffle market in Aix-en-Provence, on the Place Comtales.

segunda edición del mercado de la trufa de Aix-en-Provence, en la plaza Comtales.

zweite Ausgabe des Trüffelmarkts in Aix-en-Provence, auf den gräflichen Plätzen.

