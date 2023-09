Vide grenier de la Ville – Places Comtales Places Comtales Aix-en-Provence, 15 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le dimanche 15 octobre (report au dimanche 22 octobre en cas d’intempéries) aura lieu places Comtales et rue Thiers, le traditionnel vide-greniers organisé par la Ville d’Aix-en-Provence..

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Places Comtales

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Sunday October 15 (postponed to Sunday October 22 in case of bad weather), the traditional garage sale organized by the City of Aix-en-Provence will take place in the Place Comtales and Rue Thiers.

El domingo 15 de octubre (aplazado al domingo 22 de octubre en caso de mal tiempo), Aix-en-Provence celebrará su tradicional venta de garaje en la plaza Comtales y la calle Thiers.

Am Sonntag, den 15. Oktober (bei schlechtem Wetter auf Sonntag, den 22. Oktober verschoben), findet auf den Plätzen Comtales und Rue Thiers der traditionelle, von der Stadt Aix-en-Provence organisierte Flohmarkt statt.

