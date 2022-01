Placés Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Placés Cinéma d’Erquy, 5 février 2022, Erquy. Placés

Cinéma d’Erquy, le samedi 5 février à 17:00

Duree : 1h 51min Réalisateur : Nessim Chikhaoui Interprètes : Shain Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Nailia Harzoune, Moussa Mansaly Synopsis : Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social comédie dramatique française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T17:00:00 2022-02-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Placés Cinéma d’Erquy 2022-02-05 was last modified: by Placés Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 5 février 2022 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor