Marché Artisanal de Noël
La selle-sur-le-bied

Marché Artisanal de Noël
Samedi 9 décembre, 07h00
Places Boulangeries & Église

Marché artisanal de Noël organisé par le Comité des Fêtes de La Selle sur le Bied.

Artisanat et producteurs locaux (gastronomie, bijoux, cosmétique…)

Crêpes & vin chaud

Arrivée du Père Noël à 15h Places Boulangeries & Église La selle-sur-le-bied La selle-sur-le-bied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T07:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

