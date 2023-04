Marché Hebdomadaire Places Aristide Briand, Aimé Césaire et Jacques Brel Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Marché Hebdomadaire Places Aristide Briand, Aimé Césaire et Jacques Brel, 1 janvier 2023, Vierzon. Une centaine de commerçants et producteurs locaux vous accueillent en coeur de ville..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 13:00:00.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



A hundred or so local merchants and producers welcome you in the heart of the town. Un centenar de comerciantes y productores locales le dan la bienvenida al corazón de la ciudad. Rund 100 lokale Händler und Produzenten empfangen Sie im Herzen der Stadt.

