Ateliers et animations pour les enfants PlaceLouis XIV Saint-Jean-de-Luz, 27 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous sur la Place Louis XIV pour des ateliers & animations pour les enfants :

– Atelier maquillage :

Papillons et fées raviront les plus jeunes. En quelques coup de pinceaux, les enfants se transformeront en supers héros, en princesses, en animaux…

Grâce à l’illusion du maquillage, les bambins deviennent acteurs de cette journée de fête !

– Sculptures sur ballons :

Découvrez cet atelier pour réaliser des tigres, des crocodiles ou même, des éléphants ! En quelques mouvements le ballon se changera en une épée, un nounours, un crocodile, un hélicoptère…

Les enfants seront transportés par la magie de la sculpture de ballon !

Et jeux d’adresse….

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. EUR.

PlaceLouis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us on Place Louis XIV for workshops and activities for children:

– Make-up workshop:

Butterflies and fairies will delight the youngest. With just a few brushstrokes, children will be transformed into superheroes, princesses, animals…

Thanks to the illusion of make-up, toddlers become the actors of this festive day!

– Balloon sculptures:

Discover this workshop to create tigers, crocodiles or even elephants! In just a few movements, the balloon will turn into a sword, a teddy bear, a crocodile, a helicopter…

Children will be transported by the magic of balloon sculpting!

And games of skill…

Venga a la plaza Luis XIV para disfrutar de talleres y actividades para niños:

– Taller de maquillaje :

Mariposas y hadas harán las delicias de los más pequeños. Con unas pinceladas, los niños se transformarán en superhéroes, princesas, animales…

Gracias a la ilusión del maquillaje, ¡los más pequeños se convertirán en los actores de esta jornada festiva!

– Esculturas con globos:

Descubra este taller para crear tigres, cocodrilos ¡o incluso elefantes! En pocos movimientos, el globo se transformará en una espada, un osito de peluche, un cocodrilo, un helicóptero…

Los niños se dejarán llevar por la magia de la escultura con globos

Y juegos de habilidad…

Treffpunkt auf dem Place Louis XIV für Workshops & Animationen für Kinder :

– Schminkworkshop :

Schmetterlinge und Feen werden die Jüngsten begeistern. Mit ein paar Pinselstrichen verwandeln sich die Kinder in Superhelden, Prinzessinnen, Tiere…

Dank der Illusion des Make-ups werden die Kleinen zu Akteuren dieses Festtages!

– Skulpturen aus Luftballons :

Entdecken Sie diesen Workshop, um Tiger, Krokodile oder sogar Elefanten zu gestalten! Mit wenigen Bewegungen verwandelt sich der Ballon in ein Schwert, einen Teddybär, ein Krokodil, einen Hubschrauber….

Die Kinder werden von der Magie der Ballonskulptur mitgerissen!

Und Geschicklichkeitsspiele…

Mise à jour le 2023-10-26 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements