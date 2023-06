Convivencia | stage danse sibérienne avec Altana PlaceJean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Convivencia | stage danse sibérienne avec Altana PlaceJean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne, 8 juillet 2023, Ramonville-Saint-Agne. Convivencia | stage danse sibérienne avec Altana Samedi 8 juillet, 10h00 PlaceJean-Jaurès Payant. Sur réservation auprès de Convivencia En matinée, avec Altana (ancienne danseuse du Ballet Baïkal), participez au stage “danses traditionnelles sibériennes”. Les peuples sibériens entretiennent une relation privilégiée avec la nature. La culture chamanique, attentive aux manifestations du monde animal, influe sur l’art des humains. L’esprit des forces naturelles apporte aux danses de Sibérie une énergie bienfaisante. Par l’expression du corps, c’est l’harmonie de l’être qui est favorisée. Pour les enfants à partir de 6 ans et les familles. Pour + d’infos : https://convivencia.eu/festival-convivencia/castanet-tolosan/#concerts PlaceJean-Jaurès Ramonville St agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@convivencia.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 19 06 06 »}] [{« link »: « https://convivencia.eu/festival-convivencia/castanet-tolosan/#concerts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

