#PlaceAuxJeunes – JAM SESSION spéciale AFRO-JAZZ animée par NORA KAMM LE BAISER SALÉ, 15 mai 2022, Paris. Le dimanche 15 mai 2022

de 21h00 à 23h59

. gratuit sous condition Consommation obligatoire

Une heure de concert suivi d’une jam endiablée 100% afro-jazz ! Nora Kamm jouera ses compositions et la musique de ceux qui l’inspirent, de Salif Keita à Manu Dibango ! EDISON KNIGHT claviers, LOUIS HAESSLER basse,

CHEIKH BEIFALL batterie, NORA KAMM sax/lead Une heure de concert suivi d’une jam endiablée !

Nora Kamm a parcouru un long chemin d’amour pour la musique africaine. Un véritable coup de foudre. La beauté de cette musique l’enchante, son rythme aussi…

Une jam 100% afro-jazz où elle jouera ses compositions et la musique de ceux qui l’inspirent, de Salif Keita à Manu Dibango ! Saxophoniste, flûtiste et compositrice d’origine allemande, remarquée ces dernières années sur la scène Jazz française, a notamment remporté le Prix Soliste Selmer, attribué par Patrick Selmer au Tremplin Jeunes Talents 2014 (Festival Saint-Germain-des-Prés), et partage la scène depuis 2011 avec des musiciens tels que Michel Benita, Andy Sheppard, Emile Parisien, Vincent Peirani, Manu Dibango, Paco Sery, Cheick Tidiane Seck, Mariana Ramos et bien d’autres. LE BAISER SALÉ 58 RUE DES LOMBARDS 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220515 01.42.33.37.71 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220515

