L’Empreinte : Alice PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde, 8 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dans le monde de Lewis Caroll, les lapins parlent, les petites filles rétrécissent, les objets s’animent. Plus de cent ans après sa parution, Alice au pays des merveilles reste cette fable surréaliste pas du tout réservée aux enfants, dans laquelle tout est possible… et surtout délicieusement absurde ! Le chorégraphe taïwanais Po-Cheng Tsai se glisse habilement dans ce monde fantasque, avec son mélange si particulier de ballet contemporain, d’arts martiaux et de danses traditionnelles. Des danseuses en tutu blanc ou rouge, des créatures mi-hommes mi-animaux peuplent ces tableaux où les prouesses n’empêchent pas la fluidité et la délicatesse de l’écriture chorégraphique. Jouant des lumières changeantes et de costumes-sculptures haute-couture, Po-Cheng Tsai signe avec sa troupe de treize danseurs un ballet époustouflant. Le 8 décembre à 19h et le 9 décembre à 21h..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

PlaceAristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In Lewis Caroll’s world, rabbits talk, little girls shrink and objects come to life. More than a hundred years after its publication, Alice in Wonderland remains a surrealistic fable not at all reserved for children, in which anything is possible? and above all, deliciously absurd! Taiwanese choreographer Po-Cheng Tsai deftly slips into this whimsical world with his distinctive blend of contemporary ballet, martial arts and traditional dance. Dancers in red and white tutus, and half-man, half-animal creatures populate these tableaux, where prowess is no obstacle to fluid, delicate choreography. Playing with changing lights and haute-couture costume-sculptures, Po-Cheng Tsai and her troupe of thirteen dancers create a breathtaking ballet. December 8 at 7pm and December 9 at 9pm.

En el mundo de Lewis Caroll, los conejos hablan, las niñas se encogen y los objetos cobran vida. Más de cien años después de su publicación, Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una fábula surrealista, no sólo para niños, en la que todo es posible… y, sobre todo, ¡deliciosamente absurdo! El coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai se desliza hábilmente en este mundo caprichoso con su distintiva mezcla de ballet contemporáneo, artes marciales y danza tradicional. Bailarines con tutús blancos o rojos y criaturas mitad hombre, mitad animal pueblan estos cuadros, donde la destreza no resta fluidez ni delicadeza a la coreografía. Jugando con luces cambiantes y trajes de alta costura, Po-Cheng Tsai y su compañía de trece bailarines crean un ballet sobrecogedor. 8 de diciembre a las 19.00 horas y 9 de diciembre a las 21.00 horas.

In Lewis Carolls Welt können Kaninchen sprechen, kleine Mädchen schrumpfen und Gegenstände werden lebendig. Mehr als hundert Jahre nach seinem Erscheinen ist Alice im Wunderland immer noch eine surrealistische Fabel, die nicht nur für Kinder geeignet ist und in der alles möglich ist – und vor allem herrlich absurd! Der taiwanesische Choreograf Po-Cheng Tsai schlüpft mit seiner ganz besonderen Mischung aus zeitgenössischem Ballett, Kampfsport und traditionellen Tänzen geschickt in diese Fantasiewelt. Tänzerinnen in weißen oder roten Tutus, Kreaturen, die halb Mensch, halb Tier sind, bevölkern diese Bilder, in denen die Kunstfertigkeit nicht den Fluss und die Feinheit der choreografischen Handschrift beeinträchtigt. Po-Cheng Tsai spielt mit wechselnden Lichtern und Haute-Couture-Skulpturen und Kostümen und schafft mit seiner Truppe von 13 Tänzern ein atemberaubendes Ballett. Am 8. Dezember um 19 Uhr und am 9. Dezember um 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par Brive Tourisme