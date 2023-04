Récréations numériques Place Yan du Gouf Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes

Récréations numériques Place Yan du Gouf, 11 avril 2023, Capbreton . Capbreton ,Landes , Récréations numériques Médiathèque l’Ecume des jours Place Yan du Gouf Capbreton Landes Place Yan du Gouf Médiathèque l’Ecume des jours

2023-04-11 15:30:00 – 2023-04-11 17:00:00

Place Yan du Gouf Médiathèque l’Ecume des jours

Capbreton

Landes . Venez partager, expérimenter lors de nos ateliers numériques pour apprendre le codage, découvrir la robotique, tester des histoires et jeux interactifs ou encore la création numérique. À chaque séance un nouveau thème, le mois-ci : venez créer un piano avec un kit Makey Makey !

Organisé avec le FabLab de Soustons Gratuit / Réservations : 05 58 72 21 61 Venez partager, expérimenter lors de nos ateliers numériques pour apprendre le codage, découvrir la robotique, tester des histoires et jeux interactifs ou encore la création numérique. À chaque séance un nouveau thème, le mois-ci : venez créer un piano avec un kit Makey Makey ! +33 5 58 72 21 61 landes-atlantique-sud

Place Yan du Gouf Médiathèque l’Ecume des jours Capbreton

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Capbreton Landes Place Yan du Gouf Médiathèque l'Ecume des jours Ville Capbreton Departement Landes Tarif Lieu Ville Place Yan du Gouf Médiathèque l'Ecume des jours Capbreton

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton /

Récréations numériques Place Yan du Gouf 2023-04-11 was last modified: by Récréations numériques Place Yan du Gouf Capbreton 11 avril 2023 Landes Médiathèque l'Ecume des jours Place Yan du Gouf Capbreton Landes Place Yan du Gouf Capbreton

Capbreton Landes