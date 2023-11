La Maison du Père Noël Place Xavier Mazurier Châteauponsac, 1 décembre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

La famille Noël a, cette année encore, élu domicile à Châteauponsac pour le plus grand bonheur de tous. Venez découvrir son maison et déposer votre lettre au Père Noël dans la boite aux lettres située à l’extérieur. Le Père Noël vous accueille dans sa maison le 17 décembre à l’occasion du Marché de Noël pour une journée magique et pleine de surprises..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 . .

Place Xavier Mazurier

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Once again this year, the Noël family has taken up residence in Châteauponsac, much to everyone’s delight. Come and discover his house and drop your letter to Santa in the letterbox outside. Santa Claus welcomes you to his home on December 17 for the Christmas Market, for a magical day full of surprises.

Un año más, la familia de Navidad ha hecho de Châteauponsac su hogar, para alegría de todos. Venga a descubrir su casa y deposite su carta a Papá Noel en el buzón exterior. Papá Noel le recibirá en su casa el 17 de diciembre con motivo del Mercado de Navidad, para una jornada mágica llena de sorpresas.

Die Familie Noël hat sich auch dieses Jahr zur Freude aller in Châteauponsac niedergelassen. Besuchen Sie sein Haus und werfen Sie Ihren Brief an den Weihnachtsmann in den Briefkasten vor dem Haus. Der Weihnachtsmann empfängt Sie am 17. Dezember anlässlich des Weihnachtsmarktes in seinem Haus, um einen magischen Tag voller Überraschungen zu erleben.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pays du Haut Limousin