Visit’Ô Lim – Balade commentée sur le sentier de Létrade Place Xavier Mazurier Châteauponsac, 26 juillet 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Balade accompagnée de 6kms sur le Sentier de Létrade, à la découverte du cœur historique de Châteauponsac, du pont dit romain, de la voie romaine, du village de Létrade. Durant la visite, Amandine partagera avec vous des légendes locales. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau. Inscription obligatoire..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Place Xavier Mazurier

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided walk of 6kms on the Sentier de Létrade, discovering the historic heart of Châteauponsac, the Roman bridge, the Roman road and the village of Létrade. During the tour, Amandine will share local legends with you. Ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult. Bring suitable clothing, shoes (closed-toe) and water. Registration required.

Paseo acompañado de 6 km por el Sentier de Létrade, para descubrir el corazón histórico de Châteauponsac, el llamado puente romano, la calzada romana y el pueblo de Létrade. Durante el recorrido, Amandine compartirá con usted algunas leyendas locales. Para niños a partir de 7 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Llevar ropa y calzado adecuados (zapatos cerrados), así como agua. Inscripción obligatoria.

Begleiteter Spaziergang von 6 km auf dem Sentier de Létrade, um das historische Zentrum von Châteauponsac, die sogenannte römische Brücke, die römische Straße und das Dorf Létrade zu entdecken. Während des Rundgangs wird Amandine lokale Legenden mit Ihnen teilen. Ab 7 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Angemessene Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen. Anmeldung erforderlich.

