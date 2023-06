Visit’Ô Lim – Balade sur les pas des résistants du maquis Bayeux Lacoste Place Xavier Mazurier Châteauponsac, 12 juillet 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Balade commentée avec découverte des vestiges du camp, des postes de guet et de commandement. Itinéraire de 2 km. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau. Inscription obligatoire..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Place Xavier Mazurier

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided walk to discover the remains of the camp, the lookout posts and command posts. 2 km itinerary. Ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult. Bring suitable clothing and footwear (closed-toe shoes), as well as water. Registration required.

Paseo guiado para descubrir los restos del campamento y los puestos de vigía y de mando. Recorrido de 2 km. Para niños a partir de 7 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Llevar ropa y calzado adecuados (calzado cerrado), así como agua. Inscripción obligatoria.

Kommentierte Wanderung mit Entdeckung der Überreste des Lagers, der Wachtposten und der Kommandoposten. 2 km lange Route. Ab 7 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Angemessene Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Pays du Haut Limousin