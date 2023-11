FOIRE AGRICOLE PLACE XAVIER JOURDAIN ALTKIRCH Altkirch, 23 novembre 2023, Altkirch.

La MSA d’Alsace sera présente lors de la Foire de la Sainte-Catherine qui aura lieu :

LE JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, de 8h00 à 18h00

dans le Centre Ville d’ALTKIRCH

Pour ce rendez-vous incontournable du monde agricole, des producteurs et artisans de la région, nous avons le plaisir de vous convier à cette journée riche en découvertes et animations sur le thème de l’ALIMENTATION avec :

– Une dégustation de soupe avec des légumes de saison ;

– Une animation ludique pour tout public autour de la Roue de l’Alimentation– Echanges et Informations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T08:00:00+01:00 – 2023-11-23T18:00:00+01:00

FOIREAGRICOLE