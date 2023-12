Ultra Trail des Montagnes du Jura Place Xavier Authier Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-06 . L’Ultra trail des Montagnes du Jura avec 175 km à parcourir traversant 3 départements, 2 régions, 2 pays ! Un vrai challenge physique et mental qui vous plongerons dans un décor majestueux. L’UTMJ emprunte les magnifiques crêtes des Montagnes du Jura. Parcours de 10 à 175km. .

Place Xavier Authier

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

