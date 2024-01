Faites du Ski Place Xavier Authier Métabief, dimanche 18 février 2024.

Métabief Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

1 jour, 3 évènements :

– Alpin : Géant en 2 manches : 10h – 12h

– Fond : Nordic Ski X : 10h – 14h30

– Saut : Démonstration et initiation 10h – 12h

Possibilité de challenge par équipe : un alpin : géant + saut et un fondeur (1 lot à chaque équipe)

Dès 13h : ouverture gratuite à tous, possibilité de se faire chronométrer dans le géant, de s’initier au saut à ski et dès 15h, possibilité de se faire chronométrer dans le parcours de skicross.

.

Place Xavier Authier

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS