Spectacle Régis Mailhot Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle, vendredi 12 avril 2024.

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

Avec au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur et 1 ulcère, le célèbre chroniqueur radio et pilier de La revue de presse de Paris Première, révélé au Fou du roi sur France Inter et RTL, revient avec un spectacle décapant entre stand-up, sketch et sa revue de presse hilarante. Une véritable bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct.

Place Xan Ithourria espace culturel larreko

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par Office de Tourisme Pays Basque