Marché de Noël Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle, 2 décembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

11h père noël

14h30 Olentzero – contes et balade en calèche.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11 a.m. Santa Claus

2:30 pm Olentzero – storytelling and carriage ride

11h Papá Noel

14.30 h Olentzero – cuentacuentos y paseo en coche de caballos

11 Uhr Weihnachtsmann

14.30 Uhr Olentzero – Märchen und Kutschenfahrt

