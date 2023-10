Bus d’ halloween – La Famille Addams Place Winston Churchill Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

C’est avec un immense plaisir que pour la 3ème années consécutive que l’association CPTCL vous propose un voyage en Bus Halloween !

Envie de voyager au sein de la Famille Addams rendez-vous sur la Pl. W. Churchill (Quai C) à partir de 16h.

Vous retrouverez à partir de 15h30 le Stand où on vous attendra avec une vente de gâteaux, boissons, divers goodies et tombola avec nombreux lots à gagner.

Venez nombreux et déguisés..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. EUR.

Place Winston Churchill

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s with great pleasure that, for the 3rd year running, the CPTCL association is offering you a Halloween Bus trip!

Join us on Pl. W. Churchill (Quai C) from 4pm.

From 3:30 p.m., you’ll find the stand where we’ll be selling cakes, drinks, various goodies and a tombola with lots of prizes to be won.

Come dressed up!

Por tercer año consecutivo, la asociación CPTCL le propone un viaje en autobús con motivo de Halloween

Si le apetece un viaje a la Familia Addams, encuéntrenos en Pl. W. Churchill (Quai C) a partir de las 16h.

A partir de las 15.30 h, encontrarán el stand donde venderemos pasteles, bebidas, golosinas varias y una tómbola con numerosos premios.

Venga disfrazado.

Es ist uns eine große Freude, dass der Verein CPTCL zum dritten Mal in Folge eine Reise mit dem Halloween-Bus anbietet!

Wenn Sie Lust haben, in die Addams Family zu reisen, treffen Sie sich ab 16 Uhr auf der Pl. W. Churchill (Quai C).

Ab 15:30 Uhr werden Sie an unserem Stand erwartet, an dem wir Kuchen, Getränke, verschiedene Goodies und eine Tombola mit zahlreichen Preisen verkaufen.

Kommen Sie zahlreich und verkleidet.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Limoges Métropole