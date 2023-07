Horloge du Grand Marionnettiste Place Winston Churchill Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

L’automate de 10m de haut s’anime toutes les heures en plein coeur de la ville, à proximité de la place Ducale et de l’Institut International de la Marionnette…Automate installé place Winston Churchill, entre l’institut international de la marionnette et le musée de l’Ardenne, le grand Marionnettiste s’affiche comme une attraction permanente de la ville. Ce géant de 10 mètres de haut, œuvre de Jacques Monestier, présente chaque jour de 10 h à 21h en douze tableaux la légende ardennaise des quatre fils Aymon. Tous les samedis à 21 h 15, la totalité des tableaux que compose la légende est présentée au public. Une visite au Musée de l’Ardenne fait entrevoir les coulisses de cet automate et les noms des donateurs sont gravés sur de grandes plaques apposées sur l’automate..

fin : . .

Place Winston Churchill

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The 10m high automaton comes to life every hour in the heart of the city, near the Ducale square and the International Puppet Institute…Automaton installed in Winston Churchill square, between the International Puppet Institute and the Ardennes museum, the great puppeteer is a permanent attraction of the city. This 10-metre-high giant, the work of Jacques Monestier, presents the Ardennes legend of the four Aymon sons in twelve paintings every day from 10 am to 9 pm. Every Saturday at 9.15 p.m., all the paintings that make up the legend are presented to the public. A visit to the Musée de l’Ardenne gives a glimpse behind the scenes of this automaton and the names of the donors are engraved on large plaques affixed to the automaton.

El autómata de 10 metros de altura cobra vida cada hora en el corazón de la ciudad, cerca de la Plaza Ducal y del Instituto Internacional de la Marioneta… Instalado en la Plaza Winston Churchill, entre el Instituto Internacional de la Marioneta y el Museo de la Ardenas, el gran Titiritero es una atracción permanente de la ciudad. Este gigante de 10 metros de altura, obra de Jacques Monestier, presenta la leyenda de las Ardenas de los cuatro hijos de Aymon en doce cuadros todos los días de 10 a 21 horas. Todos los sábados, a las 21.15 horas, se presentan al público todos los cuadros que componen la leyenda. La visita al Museo de l’Ardenne permite ver los entresijos de este autómata y los nombres de los donantes están grabados en grandes placas colocadas en el autómata.

Der 10 m hohe Automat erwacht jede Stunde im Herzen der Stadt zum Leben, in der Nähe des Place Ducale und des Institut International de la Marionnette…Als Automat auf dem Place Winston Churchill, zwischen dem Institut International de la Marionnette und dem Musée de l’Ardenne, zeigt sich der große Puppenspieler als eine ständige Attraktion in der Stadt. Dieser 10 Meter hohe Riese, ein Werk von Jacques Monestier, stellt täglich von 10 bis 21 Uhr in zwölf Bildern die Ardenner Legende der vier Aymon-Söhne dar. Jeden Samstag um 21.15 Uhr werden alle Bilder, aus denen sich die Legende zusammensetzt, dem Publikum vorgeführt. Ein Besuch im Ardennenmuseum gewährt einen Blick hinter die Kulissen dieses Automaten. Die Namen der Spender sind auf großen Tafeln eingraviert, die am Automaten angebracht sind.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme