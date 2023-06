Marché Céramique d’Arles Place Wilson Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Marché Céramique d’Arles Place Wilson Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse. Marché Céramique d’Arles Dimanche 17 septembre, 09h00 Place Wilson Gratuit Terres d’Arles est une jeune association de céramistes arlésiennes qui s’est donné pour objectif premier : la renaissance d’un marché potier à Arles.

Toute l’équipe de Terre d’Arles est heureuse de vous présenter la première édition du Marché Céramique d’Arles qui aura lieu le dimanche 17 septembre 2023 de 9h à 19h place Wilson, lors des journées du patrimoine à Arles.

Le thème de cette première édition sera l’art du thé.

Des animations seront proposées tout au long de la journée :

– Exposition sur l’art du thé,

– Conférence de Virginie Armellin,

– Animation famille,

– Démonstrations.

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

