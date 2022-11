Le Bal des amoureux des la Rade de Brest Place Wilson Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Le Bal des amoureux des la Rade de Brest Place Wilson, 20 mai 2023, Brest. Le Bal des amoureux des la Rade de Brest Samedi 20 mai 2023, 14h00 Place Wilson

Entrée libre

Un Bal pour les Amoureux de la Rade pendant la COP de Brest Place Wilson rue Jean Macé 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:lacantinedumoulinblanc@gmail.com »}, {« link »: « https://www.change.org/LaCantineDuMoulinBlanc »}] BAL DES AMOUREUX DE LA RADE Durée : 1 h 58 min Après :

– « L’Adieu aux arbres » le samedi 5 novembre à 12H12 à La Cantine du Moulin Blanc

-« La Marche des Silences » le lundi 7 novembre aux Ateliers des Capucins

– Voici « Le Bal des Amoureux »…

Dans l’esprit du Flash-Poudre qui a précédé le lancement de la COPBREST, une rencontre d’information sur les projets immobiliers sur la

Métropole Brestoise dont celui de la Cantine du Moulin Blanc.

Pour toute suggestion, nous écrire à :

lacantinedumoulinblanc@gmail.com

N’oubliez pas la pétition Cantine en ligne : https://www.change.org/LaCantineDuMoulinBlanc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+02:00

2023-05-20T15:48:00+02:00

