La Tourvillaise Rose Place Waldeck Rousseau Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière La Tourvillaise Rose Place Waldeck Rousseau Tourville-la-Rivière, 29 octobre 2023, Tourville-la-Rivière. La Tourvillaise Rose Dimanche 29 octobre, 08h50 Place Waldeck Rousseau Grâce à votre participation en 2022, l’association Les Galopins a remis la somme de 1161,00 € à la présidente du Comité Féminin 276 pour la prévention du cancer. L’association a également remis la somme de 2323,00 € au centre Henri Becquerel pour la lutte contre le cancer. Merci à vous ! Place Waldeck Rousseau Place Waldeck Rousseau Tourville la Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.njuko.net/la-tourvillaise-rose-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T08:50:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00

2023-10-29T08:50:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Autres Lieu Place Waldeck Rousseau Adresse Place Waldeck Rousseau Tourville la Rivière Ville Tourville-la-Rivière Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place Waldeck Rousseau Tourville-la-Rivière latitude longitude 49.330035;1.104976

Place Waldeck Rousseau Tourville-la-Rivière Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourville-la-riviere/