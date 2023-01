Art & Troc Place Waldeck Rousseau Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Art & Troc Place Waldeck Rousseau, 28 mai 2023, Tourville-la-Rivière. Art & Troc Dimanche 28 mai, 09h00 Place Waldeck Rousseau

Gratuit – En extérieur

Dans le cadre du festival Rue d’tournée, place à Art & Troc et à la foire à tout, organisée par l’association Vanille Chocolat, dans les rues du centre-ville de Tourville-la-Rivière. Place Waldeck Rousseau Place Waldeck Rousseau Tourville la Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie La journée, placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, sera ponctuée de déambulations XXL, de fanfares, de jongleries en tout genre, d’acrobaties, et plein d’autres surprises. Programme détaillé disponible en mai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T09:00:00+02:00

2023-05-28T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Lieu Place Waldeck Rousseau Adresse Place Waldeck Rousseau Tourville la Rivière Ville Tourville-la-Rivière

Tourville-la-Rivière Seine-Maritime