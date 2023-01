Queen a man Place Waldeck Rousseau, 25 mai 2023, Tourville-la-Rivière.

Gratuit – Entrée libre – En extérieur sans réservation

Spectacle de la Compagnie Ô Captain mon Capitaine, proposé dans le cadre du Festival Rue d’tournée.

Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury. Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida.

Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur.

Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.

Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est aussi la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage chorégraphique et sensible par des fans pas tout jeunes… mais pas si vieux!



