Riquewihr,Haut-Rhin

Découverte en petit train de « la perle du vignoble alsacien »… Blottie au pied des collines sous vosgiennes, Riquewihr offre un ensemble architectural, culturel et viticole unique. Circuit autour des remparts et dans le vignoble. Arrêt photo. Retour par la vieille ville. Durée : 35 minutes.

place Voltaire

Discover the « pearl of the Alsatian vineyard » by train… Nestled at the foot of the Vosges hills, Riquewihr offers a unique architectural, cultural and wine-making ensemble. Tour around the ramparts and through the vineyards. Photo stop. Return through the old town. Duration : 35 minutes

¿Descubrir la « perla de los viñedos alsacianos » en tren? Enclavado al pie de las colinas de los Vosgos, Riquewihr ofrece un conjunto arquitectónico, cultural y vitivinícola único. Recorrido por las murallas y por los viñedos. Parada fotográfica. Regreso por el casco antiguo. Duración: 35 minutos

Entdeckung der « Perle der elsässischen Weinberge » mit dem kleinen Zug… Riquewihr, das sich an den Fuß der Hügel unterhalb der Vogesen schmiegt, bietet ein einzigartiges architektonisches, kulturelles und weinbauliches Ensemble. Rundfahrt um die Stadtmauern und durch die Weinberge. Legen Sie einen Fotostopp ein. Rückfahrt durch die Altstadt. Dauer: 35 Minuten

