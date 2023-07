A la découverte des secrets du coteau « Schoenenbourg » et de ses vins d’exception place Voltaire – Mairie Riquewihr, 20 octobre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Suivez Caroline sur les hauteurs du Schoenenbourg pour une promenade et revenez à la lueur des lampions à la Maison Méquillet, pour une dégustation commentée accompagnée de choucroute verte. En cas de pluie, la balade sera remplacée par une causerie..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 19:00:00. EUR.

place Voltaire – Mairie

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Follow Caroline on the Schoenenbourg heights for a walk and come back to the Maison Méquillet by the light of the lanterns, for a commented tasting accompanied by green sauerkraut. In case of rain, the walk will be replaced by a talk.

Siga a Caroline hasta las alturas de Schoenenbourg para dar un paseo y regrese a la luz de las linternas a la Maison Méquillet para una degustación guiada acompañada de chucrut verde. En caso de lluvia, el paseo se sustituirá por una charla.

Folgen Sie Caroline auf einen Spaziergang auf die Anhöhen von Schoenenbourg und kehren Sie im Schein der Laternen zum Maison Méquillet zurück, wo Sie eine kommentierte Weinprobe mit grünem Sauerkraut genießen können. Bei Regen wird der Spaziergang durch eine Plauderei ersetzt.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr