Visites guidées – L’architecture du Centre-Ville Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Place Voltaire Gratuit, inscription obligatoire.

Dimanche 17 septembre

De 11h à 12h30 : promenade architecturale organisée par l’association ArchIvry suivie d’un banquet partagé place Voltaire.

« Comprendre le bâtiment-quartier Jeanne Hachette pour se réapproprier son imaginaire » ou comment les Étoiles d’Ivry de l’architecte Jean Renaudie (Grand Prix national d’architecture 1978), composées d’une structure pyramidale avec terrasses végétalisées publiques et privées et abritant des lieux multifonctionnels sont l’appui d’une architecture visionnaire qui subvertit l’îlot classique et propose une nouvelle idée du Centre-Ville.

Inscriptions par mail : archivry@gmail.com

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

15h-18h : visites d’appartements-terrasses organisées par l’association Jardins à tous les étages – Ivry.

Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au cœur du Centre-Ville des ensembles d’habitat collectif permettant l’accès à l’architecture pour Tous. Plans uniques pour chaque appartement, terrasses, patios, duplex en demi-étage ou double hauteur, les architectes ont livré des habitations dans lesquelles l’espace est totalement revisité.

Inscriptions par mail : jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com

Sur demande préalable, le parcours peut être aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine