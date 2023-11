Concert de Noël Place Voltaire Châteauroux, 15 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Concert de Noël dans le cadre majestueux de la Cathédrale Saint-André de Châteauroux..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 10 EUR.

Place Voltaire

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Christmas concert in the majestic setting of the Cathedral Saint-André of Châteauroux.

Concierto de Navidad en el majestuoso marco de la catedral de Saint-André en Châteauroux.

Weihnachtskonzert im majestätischen Rahmen der Kathedrale Saint-André in Châteauroux.

Mise à jour le 2023-11-24