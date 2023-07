SCÈNES EN VILLE: FANFARA STATION Place Voltaire Arles Catégories d’Évènement: ARLES

SCÈNES EN VILLE: FANFARA STATION
Vendredi 14 juillet, 17h30
Place Voltaire
Arles

Entrée libre

Des musiques pour danser à l'ombre des platanes d'une place populaire, bordée de rafraîchissantes terrasses de café.

✅ Vendredi 14 juillet . FANFARA STATION

Grâce à une forte section rythmique composée de percussions nord-africaines, de cuivres ardents, de deux loop stations qui tournent en boucles électro hypnotiques et d’une voix pétillante, ce trio international possède à lui seul la puissance d’un brass band ! Première étape de leur voyage au cœur de leurs cultures respectives : la transe stambeli, un rite afro-tunisien de possession…

