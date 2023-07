SCÈNES EN VILLE: LA MÓSSA Place Voltaire Arles Catégories d’Évènement: ARLES

SCÈNES EN VILLE: LA MÓSSA
Jeudi 13 juillet, 17h30
Place Voltaire
Arles

Entrée libre

Des musiques pour danser à l'ombre des platanes d'une place populaire, bordée de rafraîchissantes terrasses de café.

✅ Jeudi 13 juillet . LA MÓSSA

Polyphonies puissance six avec ce quintet féminin soudé autour de percussions intégrées comme un autre de leurs cœurs chantants. Leurs compositions puisent au terreau originel de l’Italie méridionale, revisitent l’Espagne de Garcia Lorca ou l’Occitanie forte en gueule, savourent les mots bonbons-piments de La Réunion dans une énergie et un esprit de célébration païenne !

