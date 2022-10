Rencontre avec Francis Dupuis-Déri chercheur en science politique et en études féministes Place Voltaire Arles Catégories d’évènement: Arles

Défaire les politiques de la peur wokisme, séparatisme, féminisme et autres menaces imaginaires… Place Voltaire Place Voltaire, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Campus Sauvage revient…

pour la venue exceptionnelle de Francis Dupuis-Déri en France depuis Montréal Ses travaux de recherche explorent des espaces d’émancipation habituellement marginalisés : les luttes anarchistes, le rejet du système électoral, les blacks blocs…

Depuis plusieurs années, Francis Dupuis-Déri est une figure de référence dans la résistance au rouleau compresseur médiatique et politique en marche contre les mobilisations féministes et anti-racistes.

