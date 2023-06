Le Mange Bal Place Voltaire Arles, 16 juillet 2022, Arles.

Le Mange Bal Samedi 16 juillet 2022, 17h30 Place Voltaire Entrée libre dans la limite des places disponibles

Puisant aux sources des musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne, Théodore Lefeuvre et Nils Kassap réarrangent le son des bals folk pour boîtes à rythme, sampleur, accordéon, clarinettes et synthétiseur analogique… une musique à danser, sur-vitaminée !

Pendant la semaine, Théodore Lefeuvre dirige le stage de Bal folk

Place Voltaire Place Voltaire, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T17:30:00+02:00 – 2022-07-16T18:30:00+02:00

