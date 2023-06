Sourdurent Place Voltaire Arles, 14 juillet 2022, Arles.

Sourdurent Jeudi 14 juillet 2022, 17h30 Place Voltaire Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entre collage et détournement d’une culture traditionnelle dont Ernest Bergez se pose en fer de lance, ils propulsent polyphonies et polyrythmies occitanes croisées de sonorités méditerranéennes vers une électro dansante qui explore tous les possibles de l’hybridation… jusqu’à ce que leur musique rétro-futuriste s’engouffre, et vous avec, dans un vortex hautement énergétique ! Avec Ernest Bergez (violon, voix, électronique, podorythmie), Jacques Puech (cabrette, voix, podorythmie), Elisa Trebouville (banjo, voix, fifre) et Loup Uberto (luth basse, voix, tambourin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T17:30:00+02:00 – 2022-07-14T18:30:00+02:00

festival concert

