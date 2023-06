AA’IN Place Voltaire Arles, 13 juillet 2022, Arles.

AA’IN Mercredi 13 juillet 2022, 17h30 Place Voltaire Entrée libre dans la limite des places disponibles

Restituant l’âme du joropo, genre commun à ses deux cultures, cette formation mêle rythmes afro-colombiens et merengue vénézuélien à des mélodies d’ailleurs : jazz, flamenco ou tango. Sur les rythmes percussifs du cuatro, des maracas enjouées et les riffs quasi rock d’une contrebasse, jaillit la voix sensuelle d’une puissante femme-oiseau. Avec Rebecca Roger Cruz (chant, percussions), Sergio Laguado (guitare, choeurs), Manuel Alejandro Sánchez (contrebasse, choeurs), Jorge Glem (cuatro, choeurs) et Manuel Alejandro Rangel (maracas vénézuéliennes, choeurs).

Pendant la semaine, Rebecca Roger Cruz et Manuel Alejandro Rangel dirigent respectivement le stage de Chants du Vénézuéla et de Maracas vénézuéliennes .

Place Voltaire Place Voltaire, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T17:30:00+02:00 – 2022-07-13T18:30:00+02:00

festival concert

