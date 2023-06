Monsieur Doumani Place Voltaire Arles, 12 juillet 2022, Arles.

Monsieur Doumani Mardi 12 juillet 2022, 17h30 Place Voltaire Entrée libre dans la limite des places disponibles

Usant de pédales d’effets et de boucles sur les routes du rebetiko, ce trio multiplie les incursions vers le rock psychédélique anatolien et se permet de larges embardées du côté du blues touareg ou de la déglingue balkanique. Un trip tribal habité d’un groove halluciné conseillé aux amateurs de nuits blanches ou… de transe solaire ! Avec Antonis Antoniou (chant, tzouras), Andys Skordis (guitare) et Demetris Yiasemides (trombone).

Place Voltaire Place Voltaire, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/monsieur-doumani-8445 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T17:30:00+02:00 – 2022-07-12T18:30:00+02:00

2022-07-12T17:30:00+02:00 – 2022-07-12T18:30:00+02:00

festival concert

© Michalis Demetriades