Voilà l’été Place Voltaire Arles, 18 juin 2022, Arles.

Avec la complicité de Mathieu Blanc-Francard aka Sinclair.

✅ AÏSSA MALLOUK . SLAM

Tour à tour comédien, slameur, chanteur, Aïssa Mallouk cherche à travers ses projets, la lumière dans les brèches, pour la beauté du geste.

✅ FOUAD DIDI ET L’ORCHESTRE TARAB . HAWSI, CHAÂBI ET MUSIQUE KABYLE

Fouad Didi est musicien, chanteur et pédagogue, spécialiste des musiques arabo-andalouses, dont il est l’un des plus brillants représentants. Avec son Orchestre Tarab, il offre un voyage de Cordoue à Tlemcen, naviguant du classique au hawzi, en passant par le châabi et la musique kabyle.

Avec Hedia Cheffai (qanun), Farid Zebroune (mandole), Youcef Kasbadji (derbouka), Madjid Sebillot (tar) et Fouad Didi (violon, chant et direction artistique).

✅ POLEN. DJ SET

Un set naviguant de l’italo-disco à l’électro-chaäbi.

Place Voltaire, Arles, 13200

