Les journées des Amis de Maurice Rollinat Place Voltaire Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre Les journées des Amis de Maurice Rollinat Place Voltaire Argenton-sur-Creuse, 18 novembre 2023, Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse,Indre Les journées annuelles Maurice Rollinat avec soirées poésie, moment musical, remise des prix de poésie, moment de musique berrichonne….

Samedi 2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place Voltaire

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The annual Maurice Rollinat days with poetry evenings, musical events, poetry prize-giving ceremonies, Berrichonne music… Las jornadas anuales Maurice Rollinat, con veladas poéticas, actos musicales, entrega de premios de poesía, música de Berrichonne, etc. Die jährlichen Maurice-Rollinat-Tage mit Poesieabenden, musikalischen Momenten, der Verleihung von Poesiepreisen, Momenten mit berryonischer Musik…

