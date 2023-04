Chasse aux œufs de Pâques, rallye photo dans les rues de Figeac place vival Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

2023-04-05 10:00:00 – 2023-04-05 18:00:00

Lot . RDV le mercredi 12 avril, à 16h au Centre Social pour un goûter et pour récupérer les chocolats. Renseignements et dépliants disponibles à l’accueil du Centre Social « Nicole-Paulo », vous pouvez également le télécharger ICI

A l’aide de ce dépliant, vous sillonnerez la ville à la recherche d’œufs cachés dans les vitrines. centre social

