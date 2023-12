Marché Nocturne à Figeac Place Vival Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Marché Nocturne à Figeac Place Vival Figeac, 8 août 2024, Figeac. Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 18:00:00

fin : 2024-08-08 23:00:00 Dans le Pays de Figeac, venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance conviviale choisissez les plats pour votre dîner : foies gras, magrets, confits, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes… sans oublier le vin de Cahors.

Animation musicale.

Animation musicale EUR.

Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie

