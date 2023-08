Journées du patrimoine : visite guidée les pépites du patrimoine Figeacois Place Vival Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Découvrez en visite guidée quelques-uns des plus beaux monuments de Figeac : salons du collège du Puy, église Notre-Dame-du-Puy, abbatiale Saint-Sauveur, grande salle de l’hôtel de la Monnaie….

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Place Vival office de Tourisme

Figeac 46100 Lot Occitanie



Discover some of the most beautiful monuments of Figeac during a guided tour: salons of the Collège du Puy, Notre-Dame-du-Puy church, Saint-Sauveur abbey church, the great hall of the Hôtel de la Monnaie..

Realice una visita guiada a algunos de los monumentos más bellos de Figeac: los salones del Colegio del Puy, la iglesia de Notre-Dame-du-Puy, la iglesia abacial de Saint-Sauveur, el gran salón del Hôtel de la Monnaie?

Entdecken Sie bei einer Führung einige der schönsten Sehenswürdigkeiten von Figeac: die Salons des Collège du Puy, die Kirche Notre-Dame-du-Puy, die Abteikirche Saint-Sauveur, der große Saal des Hôtel de la Monnaie..

