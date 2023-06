ENCHANTÉE JULIA Place Vincent Van Gogh Guyancourt, 18 juillet 2023, Guyancourt.

Un nom facétieux, à l’image de la jeune femme qui le porte. Pleine d’humour et de spontanéité, la chanteuse et compositrice Enchantée Julia dépoussière la néo-soul, portée par le désir de creuser son propre sillon au sein de la scène française.

Depuis 2018, Enchantée Julia s’affirme en représentante d’une soul élégante et organique, moderne, chantée en français, et qui s’autorise des échappées pop sans complexe. Un début de carrière qui laissait entrevoir les contours d’un univers singulier où la langue française s’invite habilement sur des sonorités soul / r&b modernes aux influences anglo-saxonnes et qui convoque aussi bien Claude Nougaro que Lianne La Havas, Kali Uchis ou Frank Ocean.

Les Inrocks : Le nouveau visage de la néo-soul française

