CONCERT DE CHANTS DE NOËL Place Vieille Magalas, 1 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Concert de chants de Noël avec la chorale Vocalise de Sérignan dirigée par Cécile Piazza. Entrée libre..

2023-12-22 18:00:00 fin : 2023-12-22 . EUR.

Place Vieille

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Concert of Christmas carols with the Vocalise choir from Sérignan, directed by Cécile Piazza. Free admission.

Concierto de villancicos a cargo del coro Vocalise de Sérignan, dirigido por Cécile Piazza. Entrada gratuita.

Weihnachtsliederkonzert mit dem Chor Vocalise aus Sérignan unter der Leitung von Cécile Piazza. Freier Eintritt.

