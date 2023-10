Marché de Noël de Notre-Dame de Bondeville Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Marché de Noël de Notre-Dame de Bondeville

Le traditionnel Marché de Noël de Notre-Dame de Bondeville est de retour ! Date : 26 novembre 2023

Heure : 10h – 18h

Lieu : Salle du Conseil, salle Jules Ferry, parvis de la Mairie

C’est l’occasion parfaite pour trouver des présents originaux pour vos proches ou vous faire plaisir. Une multitude d’exposants et d’animations vous attendent : Père Noël, mascottes de vos personnages préférés, bijoux uniques, décorations, délices (miel, chocolat, tartiflette, bonbons, …) et pleins d’autres surprises ! Pour plus d’informations ou si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, contactez-nous par e-mail : accueil@ville-nd-bondeville.fr ou au 02 32 85 35 10 Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0232823500 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-nd-bondeville.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil@ville-nd-bondeville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

