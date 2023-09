Octobre rose à Notre-Dame de Bondeville Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime Octobre rose à Notre-Dame de Bondeville Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville, 8 octobre 2023, Notre-Dame-de-Bondeville. Octobre rose à Notre-Dame de Bondeville 8 – 20 octobre Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Entrée libre La ville de Notre-Dame de Bondeville se mobilise comme chaque année pour la lutte contre le cancer du sein. Durant tout le mois d’octobre la commune agit pour sensibiliser au dépistage au travers de nombreux événements et vous invite à rejoindre le mouvement ! À l’occasion du mois de lutte contre le cancer du sein, Octobre rose, plusieurs actions sont au programme :

– Marche et course à pied – 8 octobre 2023

– Vente de tee-shirt – du 16 au 20 octobre 2023

– Conférence – 17 octobre 2023 Place Victor Schoelcher – 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0232823500 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-nd-bondeville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:30:00+02:00

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Place Victor Schoelcher - 76960 Notre Dame de Bondeville Adresse Notre-Dame de Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place Victor Schoelcher - 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville latitude longitude 49.488351;1.048703

Place Victor Schoelcher - 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-bondeville/