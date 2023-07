Les terrasses de l’été – SolYann Place Victor Hugo Yvetot, 7 juillet 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Les terrasses de l’été sont de retour pour une troisième édition. Le principe est simple : vibrer en musique au pied des bars, au rythme du partage et de la convivialité. Ce vendredi, c’est le duo SolYann qui se produira sur la Place Victor Hugo..

2023-07-07 20:00:00 fin : 2023-07-07 22:00:00. .

Place Victor Hugo

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The summer terraces are back for a third edition. The principle is simple: enjoy the music at the foot of the bars, to the rhythm of sharing and conviviality. This Friday, the duo SolYann will perform on Place Victor Hugo.

Las terrazas de verano vuelven para una tercera edición. El principio es sencillo: disfrutar de la música al pie de los bares, al ritmo del compartir y la convivencia. Este viernes, el dúo SolYann actuará en la plaza Victor Hugo.

Die Sommerterrassen sind wieder da und werden zum dritten Mal veranstaltet. Das Prinzip ist einfach: Musikalische Unterhaltung am Fuße der Bars, im Rhythmus des Teilens und der Geselligkeit. Am Freitag wird das Duo SolYann auf dem Place Victor Hugo auftreten.

Mise à jour le 2023-06-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche