Spectacle musical : Les Coquettes • Merci Francis ! Place Victor-Hugo Cusset, mercredi 6 mars 2024.

Cusset Allier

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06 21:20:00

Les Coquettes c’est un trio, Lola, Marie et Mélodie. Trois jeunes femmes d’aujourd’hui, chics et glamour, qui se distinguent par leur acuité et mêlent, sur scène, sketchs piquants et chansons engagées.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-02 par Vichy Destinations