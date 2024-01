Fantaisie chromatique en fantôme mineur • Plooc’s Ploc’s Cie Place Victor-Hugo Cusset, dimanche 21 janvier 2024.

Cusset Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 16:00:00

Sur scène, un musicien et une acrobate, ainsi que quelques créatures sorties de leur imaginaire. Ils s’inspirent du temps et du hasard ; ils se questionnent sur le visible, l’invisible, sur ce qui nous relie à la mort et aux vivants.

EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes culture@ville-cusset.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Vichy Destinations