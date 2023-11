Manège Gratuit | Cusset Place Victor-Hugo Cusset, 18 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Le manège de Monsieur Roux sera de retour pour quelques tours à l’occasion des vacances de Noël..

2023-12-18 15:00:00 fin : 2023-12-22 19:00:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Monsieur Roux?s merry-go-round will be back for a few rides during the Christmas vacations.

El tiovivo de Monsieur Roux volverá a dar algunas vueltas durante las vacaciones de Navidad.

Das Karussell von Monsieur Roux wird anlässlich der Weihnachtsferien für einige Fahrten zurückkehren.

Mise à jour le 2023-11-20 par Vichy Destinations